Die Aufklärungsquote im Bezirk Villach ist gestiegen. Negativer Trend: Auch einige kriminelle Delikte werden immer mehr.

VILLACH. Im Jahr 2021 gab es gegenüber dem Vorjahr eine um 2,4 Prozent bessere Aufklärungsquote, klärt Villachs Polizeichef Erich Londer im Gespräch mit dem DRAUSTÄDTER auf. Gesamt liegt diese damit bei 59,1 Prozent. Bei den Straftaten gibt es ein Minus von 0,2 Prozent – diese sind also nahezu gleich geblieben. Londer: „Steigerungen gibt es bei der Suchtgiftkriminalität, eine massive Steigerung sogar bei der Internetkriminalität. Cyber Crime ist um fast 15 Prozent gestiegen. Dazu zählen das Herauslocken von Geld oder sogenannte „Neffentricks“. Allein die Erpressung im Internet hat sich verdoppelt und ist um fast 100 Prozent gestiegen.“ Auch unliebsame Telefonanrufe mit der Aufforderung nach den Bankdaten gehören in diese Kategorie. Kärntenweit gab es vor zehn Jahren im Schnitt jährlich 500 Delikte, jetzt sind es bereits über 2000.

Einbrüche

Einen Rückgang gibt es beim Diebstahl von Fahrrädern oder Motorrädern, auch PKW werden um 44 Prozent weniger gestohlen. „Da gab es aber generell nicht so viele. 2020 waren es neun Diebstähle, 2021 dann fünf“, so Londer. Bei den Wohnungseinbrüchen gibt es ein Minus von 40 Prozent, ein Grund ist Corona und der Lockdown. Was zunimmt sind die sogenannten „Containereinbrüche“ auf Baustellen – ein Plus von 33 Prozent ist zu verzeichnen. Begehrtes Diebesgut sind dabei etwa Bohrmaschinen und anderes Werkzeug. Ladendiebstähle sind um rund zehn Prozent von 127 (im Jahr 2020) auf 140 (im Jahr 2021) gestiegen. „Hier haben wir inzwischen eine Aufklärungsquote von 85 Prozent. Die Polizei ist schnell vor Ort, zudem gibt es Detektive und Überwachungskameras“, schließt Londer.