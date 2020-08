Hundenäpfe in Villach regen auf. Unternehmerin sagt: Stadträtin Katharina Spanring schmücke sich "mit fremden Federn". Zudem kaufte die Stadt beim Großhandel, statt auf Villacher Betrieb zurückzugreifen.

VILLACH. Fünf neue Näpfe für Hunde wurden zuletzt an Trinkwasserbrunnen in Villach montiert. Die Freude war groß, auch bei Stadträtin Katharina Spanring, die lächelnd auf dem Presse-Foto posiert. Doch just dieses Foto, sowie das Statement der Wasserreferentin, erntet nun harsche Kritik.

Spanring war gegen die Aktion



Besonders deren Worte „Wir haben dafür gesorgt, dass unsere Trinkbrunnen in der Stadt jetzt auch den Bedürfnissen der Vierbeiner gerecht werden“, treffen einen Nerv. Zum einen von Gemeinderätin Christina Mirnig, die an die wiederholte Ablehnung der ÖVP erinnert. Mirnig: "Dass "Wir", gilt anderen Personen, sicher aber nicht Frau Stadträtin Spanring, denn sie war bis zum Schluss gegen diese so tierfreundliche Aktion."

Unternehmerin kritisiert



Auch eine Unternehmerinitiative vor zwei Jahren stieß auf wenig Gegenliebe, wie Mirnig in Erinnerung ruft. Eine jener Unternehmerinnen, die damals die Initiative vortrugen war Sabine Käfer von Danys Zooladen. Auch sie hat kein Verständnis für das Vorgehen der Stadträtin. "Jeder weiß, dass sie bis zuletzt gegen diese Idee war und dann lässt sie sich fotografieren und spricht von "wir", da fühlt man sich schon gefrotzelt", so Käfer.

Näpfe im Großhandel gekauft



Gut zwei Jahre sei es inzwischen her, dass sich Käfer mit zwei Unternehmern zusammentat, um eine Hunde-Napf-Initiative umzusetzen. "Ich wollte die Näpfe zur Verfügung stellen, Herr Plasounig die Montage und Moschitz den Werbedruck. Aber leider wurde das dann ja nichts."

Dass über ihre Idee nun doch noch im Gemeinderat abgestimmt wurde, wusste die Unternehmerin erst gar nicht. "Dass so etwas nach zwei Jahre braucht um behandelt zu werden, wer glaubt denn sowas."

Noch mehr als die Tatsache, dass sich die Stadträtin "mit fremden Federn schmückt", ärgert sie die die Tatsache, dass die Stadt die Näpfe lieber im Großhandel als bei ihr besorgte. "Ich wäre nach wie vor bereit dazu gewesen, die Näpfe zu sponsern. Die Stadt hätte nichts dafür zahlen müssen, aber stattdessen geht man zum Großhändler, das sieht man ja am Etikett", erzählt Käfer und ergänzt schließlich: "Das war natürlich die Krönung des ganzen Theaters."

Zur Sache



BT: Auch die Villach Näpfe wurden nicht bei Villacher Unternehmen gekauft.