VILLACH (mw). Nahrhaftes Fettfutter für die Vögel im Winter lässt sich auch dekorativ gestalten. Mit nur wenigen Zutaten ist es ganz einfach und schnell hergestellt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und auch Kinder haben bei der Arbeit großen Spaß.



Sie brauchen dazu

Vogelfuttermischung oder ausgewählte Körner (z.B. Sonnenblumenkerne)

Kokosfett

Muffin-, Mini-Gugelhupf-Formen oder auch Keksausstecher

Strohhalme, Zahnstocher

Bänder

Alufolie



Und so geht's

Das Kokosfett in einem Topf erwärmen bis es komplett verflüssigt ist. Von der Herdplatte nehmen und leicht auskühlen lassen. Die Vogelfuttermischung in das abgekühlte Fett einrühren und noch einmal kurz stehen und anziehen lassen. Dann die Fett-Futter-Mischung mit einem Löffel in die vorbereitete Form füllen. Das können Muffin-, Mini-Gugelhupf-Formen oder auch Keksausstecher (hier bietet es sich an, die Keksausstecher von unten mit Alufolie zu umwickeln, damit kein Fett ausrinnt) sein. Wenn Sie die Formen an einem Baum aufhängen möchten, stecken Sie beispielsweise einen Strohhalm oder Zahnstocher in die Masse, dieser gibt dann das Loch vor, durch das das Band gefädelt wird. Sie können die kleinen Vogelfutter-Törtchen aber auch dekorativ auf einem Baumstumpf platzieren. Die Masse erkalten lassen – ruhig nach draußen vor die Tür legen, die derzeitigen Temperaturen lassen die Formen schnell fest werden. Aus der Form lösen, Bänder anbringen und aufhängen.