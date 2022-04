In Villach gibt es einige geschichtsträchtige Häuser, dies macht es möglichen Investoren nicht immer leicht, wie ein Fall in der jüngsten Vergangenheit bewies.

VILLACH. So erwarb vor wenigen Wochen die Wiener Immobilienfirma Easyflat GmbH zwei Immobilien in der Widmanngasse. Schon einmal gab es einen Interessenten, dieser stieß beim Denkmalschutz mit seinen Plänen aber an seine Grenzen. Der neue Käufer, Lukas de Roode, habe sich mit seinem Team vor dem Kauf aber auch damit auseinandergesetzt und steht mit dem Bundesdenkmalamt bereits in Kontakt. Alleine in Villach gibt es knapp 150 denkmalgeschützte Gebäude: Vom Perauhof über das Bezirksgericht und das Dinzlschloss bis hin zur Evang. Pfarrkirche St. Ruprecht, dem Rathaus und dem Bauernhaus Binder-Keusche in Vassach. Eine vollständige Liste findet sich auf der Homepage des Bundesdenkmalamtes. Doch was bedeutet es, wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht? „Sämtliche Veränderungen an einem Denkmal - von der Dachneueindeckung bis hin zu einer Restaurierung einer wertvollen historischen Einrichtung und Ausstattung - sind genehmigungspflichtig. Wenn Denkmaleigentümer Veränderungen planen, werden diese im Vorfeld vor Ort gemeinsam mit mir besprochen und gegebenenfalls noch hinsichtlich einer denkmalbehördlichen Genehmigungsfähigkeit modifiziert. Sobald ich genehmigungsfähige Unterlagen erhalte, ergeht ein Genehmigungsbescheid des Bundesdenkmalamtes, der dann auch der Baubehörde vorgelegt werden kann“, erklärt Geraldine Klever, Bundesdenkmalamt Abteilung für Kärnten.

Plötzlich geschützt

Ausschlaggebend für den Denkmalschutz sind die geschichtliche, künstlerische und/oder kulturelle Bedeutung, die einen Erhalt im öffentlichen Interesse rechtfertigt. Auch Privathäuser können übrigens unter Denkmalschutz gestellt werden. Klever: „Ja, im Zuge eines Unterschutzstellungsverfahrens auf rechtlicher Grundlage des Denkmalschutzgesetzes. Der Eigentümer kann aber auch nach Zustellung des Unterschutzstellungsbescheides Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben.“ Die Liste der unter Denkmalschutz gestellten Gebäude wird stetig erweitert, auch in Villach. Klever: „Schwerpunktmäßig werden beispielsweise derzeit Gebäude aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts hinsichtlich einer Denkmalwürdigkeit überprüft. Aber auch im älteren, im Kern auf das Mittelalter und die frühe Neuzeit zurückgehenden Baubestand gilt es noch etliche Lücken zu schließen.“