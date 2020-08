Der Deutsche Fußball-Zweitligist SC Paderborn trainiert derzeit in der Draustadt. Das hat auch positive Werbe-Effekte für die Region.

VILLACH. Die Kicker des SC Paderborn (Nordrhein-Westfalen) weilen diese Woche im Karawankenhof in Warmbad Villach. Für ihr Training pendeln die Profi-Spieler täglich mit dem Rad zwischen Warmbad und dem Admira-Platz in Völkendorf. Und dabei werden auch fleißig schöne Fotos aus der Region in sozialen Netzwerken gepostet, freuen sich unsere Touristiker. „Wir freuen uns, dass sich eine so sympathische Mannschaft bei uns auf die kommende Bundesligasaison vorbereitet. Sicher werden viele Fans das Trainingslager mitverfolgen und mit schönen Bildern auf unsere Region aufmerksam werden“, sagt etwa Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Kicker wohnen in Warmbad



Der SC Paderborn ist zwar heuer aus der ersten deutschen Bundesliga abgestiegen, zählt aber zu den Favoriten für den Wiederaufstieg.

Mit Unterstützung der Kärnten Werbung und der Region Villach Tourismus GmbH werden die Trainingslager auch zur Werbung über die Sozialen Medien bei den Paderborn-Fans genutzt.

Professionelle Betreuung vor Ort



Paderborn-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth bedankte sich bei Regionsgeschäftsführer Georg Overs für die Gastfreundschaft in Villach und bei den Verantwortlichen des Vier-Sterne-Hotels Karawankenhof. „Die Betreuung des ESV Admira ist top und höchst professionell“, betont der Fußballmanager.