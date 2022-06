Die Naturel Hotels & Resorts eröffneten am 21. Juni, exakt zur Sommersonnenwende, ihren dritten Standort in der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See. Das generalsanierte Bergresort "DIE KANZLERIN" thront ab sofort in bester Lage auf dem Villacher Hausberg, der Gerlitzen.

VILLACH. Rund 300 Gäste genossen bei Sonnwendfeuer, Feuershow, Drinks und Top-Gastronomie eine laue Sommernacht am Berg. Fulminante Eröffnungsfeier Die Wettergöttin meinte es gut mit den rund 300 geladenen Gästen. Nach einem kurzen Regenguss konnten die Gastgeberinnen Michaela Tiefenbacher und Hannah Widnig gemeinsam mit Direktorin Christina Dulle und Eigentümer Thomas Seitlinger das "Bergresort DIE KANZLERIN" unter freiem Himmel offiziell eröffnen. Kulinarisch begleitet wurden die Feierlichkeiten von Top-Gastronomie der „Naturel Genusskünstler“ und zahlreichen heimischen Produzenten. Für musikalische Schmankerl sorgten der Villacher Finanzchor, die Talltones und DJ Fox.

Feuershow-Darbietung

Neben Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Sebastian Schuschnig mischten sich unter anderem Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig, Steindorfs Bürgermeister Georg Kavalar, TVB Vorstandsvorsitzende Vroni Zorn-Jäger, Stadtmarketing-GF Claudia Kohl, Kärnten Werbung GF Christian Kresse, Region Villach GF Georg Overs, Feuerberg-Hotelier Erwin Berger und viele andere unter die begeisterten Gäste. Den krönenden Abschluss des Abends bildete eine Feuershow-Darbietung von Künstler*innen der "Weltenbrücke" samt Entzünden eines Sonnwendfeuers.

Kernsanierung der Suiten

Die Naturel-Gruppe wächst um 92 Appartements Naturel Bergresort "DIE KANZLERIN" – so lautet der neue Name des ehemaligen Almresort Gerlitzen. "Unser neues Haus spricht vorrangig Aktivurlauber*innen und Familien mit Kindern an. Die Lage direkt im ausgedehnten Wandergebiet und an der Skipiste der Gerlitzen bietet unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten für einen aktiven Urlaub zu jeder Jahreszeit", betont Gastgeberin Michaela Tiefenbacher. Die Junior Suiten und Suiten wurden in den vergangenen Monaten kernsaniert und auf modernen Urlaubskomfort erneuert.

Neuer moderner Spa

Gäste können künftig zwischen insgesamt vier verschiedenen Kategorien im Größenausmaß von 55 bis 75 Quadratmetern, komplett ausgestatteten Küchen mit Herd und Geschirrspüler, Balkon oder Terrasse, wählen. Neben einem Restaurant wurde auch in einen modernen Spa investiert. "Die Buchungen sind schon voll angelaufen. Vom 2. auf 3. Juli, also genau zum Sommerferienbeginn in Österreich, übernachten die ersten Urlaubsgäste in unserem neuen Haus. Speziell für einheimische Gäste haben wir auch ein tolles Kennenlern-Angebot geschnürt.", freut sich Resortdirektorin Christina Dulle.

Vielfalt an Freizeitangeboten

Ganzjährig enorme Freizeitvielfalt Die Naturel Hotels & Resorts GmbH betreiben mit dem Dorf "SEELEITN" und dem Dorf "SCHÖNLEITN" aktuell zwei Hotelanlagen am Faaker See. Mit dem neuen Bergresort "DIE KANZLERIN" wächst jetzt das Unternehmen auf der Gerlitzen um insgesamt 92 neue Appartements. "Wir sehen in der neuen Anlage eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden seenahen Resorts. Die enorme Vielfalt an Freizeitangeboten in unmittelbarer Nähe, wie zum Beispiel die exklusive Lage direkt an der Piste, Rodeln, Schneeschuhwandern, Hochseilgarten, Strandbad am Ossiacher See, Mountainbike-Trails der Marke "lake.bike" und Paragliding, bietet unseren Gästen ganzjährig einen top-abwechslungsreichen Erlebnisurlaub am Berg", unterstreicht Profi-Touristikerin und Gastgeberin Hannah Widnig.

Neue Mitarbeiter*innen

30 neue Mitarbeiter*innen und 30 neue Mitarbeiter*innen finden im neuen Beherbergungsbetrieb auf der Gerlitzen eine Beschäftigung. Unter Ihnen auch Arbeitskräfte aus der Ukraine. "Die Frauen aus der Ukraine sind für die Möglichkeit, hier ihr eigenes Geld zu verdienen, sehr dankbar. Und uns ist aufgrund der schwierigen Situation am Arbeitsmarkt und insbesondere im Tourismus sehr geholfen", freut sich Tiefenbacher.

Namensgebung

Historie, Tradition und Umgebung prägen neuen Namen . Bei der Namensgebung des neuen Almresorts Gerlitzen ließ sich Michaela Tiefenbacher gemeinsam mit der Historikerin und Standorte-Forscherin Roberta Rio von der Geschichte und den Umweltbegebenheiten leiten. Der Standort auf der Kanzelhöhe und die Nähe zur Kanzelbahn, Kärntens älteste Seilbahn (1927), der Flurname "Kanzel", das nahe gelegene Sonnenobservatorium sowie die Herkunft der Bezeichnung "Gerlitzen" als ältester überlieferter Bergname Kärntens lieferten der Wissenschaftlerin für die Namensfindung des neuen Resorts wichtige historische Hinweise.