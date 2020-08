Eigentlich ist es ein logischer Schluss: Bereits seit Jahren steht die Nachmittagsbetreuung der Waldorfschule Villach bei Schülern und Eltern hoch im Kurs. Jetzt wird sie ausgebaut – die Waldorfschule Villach wird zur Ganztagesschule.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, das Konzept der Waldorfschule auf den ganzen Tag auszuweiten. So haben wir die Möglichkeit, noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schülern einzugehen – bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“, freut sich Markus Obiltschnig, der an der Waldorfschule Villach unterrichtet. Bereits ab Herbst, also im Schuljahr 2020/21 wird in der Waldorfschule Villach erstmals eine Gruppe als Ganztagesschule geführt.

Angeboten werden am Nachmittag neu: Hausaufgabenbetreuung, verschiedene Handwerks-, Musik- und Instrumentalworkshops und Theaterprojekte, die sich jeweils auch auf den Vormittagsunterricht beziehen und ihn vertiefen. Das sind vor allem Inhalte, die in das handwerkliche und künstlerische Konzept der Waldorfschulen passen.

Wie gewohnt ist das Mittagessen biologisch und selbst gekocht.

„Während der Betreuung orientieren wir uns vor allem an den Bedürfnissen der Kinder. Wir nehmen auch Bezug zu den Inhalten des Vormittagsunterrichts – so ergibt sich eine optimale Ergänzung von Freizeit und Lerninhalten“, erklärt Michaela Bauer, die auch in der Schule unterrichtet. Bei Fragen steht das Team von Waldorf Villach unter office@waldorf-villach.at zur Verfügung. Nähere Informationen erhält man auch auf der Website www.waldorf-villach.at