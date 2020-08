Die WOCHE vergibt wieder den Regionalitätspreis. 2018 gewann die Tourismusregion Villach mit "Hüttenkult" den ersten Preis in der Kategorie "Tourismus".



VILLACH. Die eigene Region rückt endgültig in den Fokus, sobald „das Große“ ins Schwanken gerät. 2020 ist ein Jahr der Herausforderungen: Regionalität erhält eine ganze neue Bedeutung. Kärnten zeichnet sich durch Menschen aus, die ihr Herzblut und ihr Engagement in Projekte in den Gemeinden und in den Tälern stecken und so zur Weiterentwicklung Kärntens beitragen. Sie machen Kärnten lebenswert. Diese Menschen und diese Projekte holt die WOCHE Kärnten mit der Vergabe des 6. Regionalitätspreises vor den Vorhang (siehe „Zur Sache“).

Vor zwei Jahren "Hüttenkult"



Zum letzten Mal vergab die WOCHE im Jahr 2018 den Regionalitätspreis, der erste Platz in der Kategorie Tourismus ging damals an die Tourismusregion Villach für ihr Projekt "Hüttenkult". Die Idee dahinter, verschiedene Wanderungen im Alpe-Adria-Raum mit ausgewählten, idyllisch gelegenen Hütten zu kombinieren und diese als "Hüttenkult" zu präsentieren.

So ging es nach dem Preis weiter



Das Projekt ging heuer – sehr erfolgreich – in eine weitere Saison. Gestärkt vom WOCHE-Regionalitätspreis, wie Geschäftsführer Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See verrät. "Der Preis wirkt natürlich sehr positiv nach außen, aber auch nach innen", so Overs. So habe man auch zahlreiche äußerst positive Reaktionen von den Hüttenwirten erfahren dürfen. "Was uns natürlich weiter bestärkt hier dran zu bleiben", so Overs.

Mehr Hütten, andere Hütten



Auch heuer kamen wieder neue Hütten hinzu, wie die Klagenfurter Hütte. Aktuell steht man bei zwölf Hütten im Alpe-Adria-Raum. An der Anzahl der teilnehmenden Betriebe wolle man künftig aber nicht mehr viel ändern, "wir setzen hier auf Qualität mehr denn Qualität. Sprich wir wechseln die Hütten ab", ergänzt Touristiker Overs.

Slow Food als Thema



In Zukunft wolle man auch verstärkt auf Slow-Food Angebot setzen, wie es die Neugarten Hütte in Arriach – als "Slow-Food-Village" – anbietet. Auch Ganzjahreswanderungen steht weiterhin im Fokus. "Winterwandern ist ein starker Trend, dem wir damit Rechnung tragen", erläutert Overs weiter. Corona hätte an dem Konzept überdies nicht wesentlich gerüttelt, "natürlich gab es erst die hinlänglich bekannten Einschränkungen als Vorsichtsmaßnahme. So öffneten die Hütten erst etwas später." Darüber hinaus wäre das Wandern aber eine "Corona-adäquate Freizeitbeschäftigung". Auf den Hütten selbst seien, so Overs, die Wirte natürlich bedacht darauf, die notwendigen Vorkehrungen umzusetzen.

---------

ZUR SACHE

Regionalitätspreis: Die WOCHE Kärnten vergibt in elf Kategorien zum sechsten Mal den Regionalitätspreis. Die Bewerbungsphase läuft bis 30. September 2020. Eine Jury begutachtet dann alle Projekte und kürt die Gewinner in den jeweiligen Kategorien. Informationen: kregio.meinbezirk.at