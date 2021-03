Der Osterhase hat jetzt jede Menge zu tun. Ganz wichtig: das Ostereier-Färben. Inzwischen gibt es eine Hülle an fertigen Farbmischungen zur Auswahl, mit denen sich die Ostereier ganz leicht selbst färben lassen. Doch auch wer es natürlich bevorzugt, braucht kein Spezialist sein. Wir haben einfache Beispiele für natürliche Eierfarben.



OSTERN. Seit dem 19. Jahrhundert ist es Brauch, Hühnereier bunt zu färben und zu verschenken. Die farbenfrohen Eier symbolisieren das Leben und die Fruchtbarkeit. Doch wo früher Naturmaterialien zum Einsatz kamen, drängt sich heute eine Fülle an synthetischen Farben am Markt. Sie sind einfacher in der Handhabung – meint man. Doch auch natürlich muss nicht kompliziert sein. Wir zeigen Ihnen, wie sich mithilfe einiger Zutaten aus der Natur Eier natürlich in bunten Farben färben lassen. Bevor es ans Eierfärben geht, wird in aller Regel ein Farbsud gebraucht. Für diesen werden Kräuter, Beeren oder Schalen eingekocht und gefiltert, abschließend abgeseiht.

Rot und Violett: Mit Früchten, Wurzelteilen und Zwiebelschalen lassen sich Rot-, Gelb- und Violetttöne erreichen. Zum Färben sollte am besten ein alter Emailtopf verwendet werden, da sich manchmal nicht alle Farbreste entfernen lassen. Weniger geeignet sind Edelstahltöpfe, hier können sich die Farben verändern.

Gelb: Kurkuma ergibt ein sattes Goldgelb: Dafür 2 Esslöffel fein gemahlene Kurkumawurzel in einen Topf mit einem halben Liter Wasser geben, aufkochen und zehn Minuten kochen lassen. Anschließend abseihen und die (weißen) Eier im Sud zehn Minuten lang köcheln.

Lila und Violett: Mit Holundersaft (Direktsaft) zaubern Sie schöne Violetttöne. 1/2 l Saft mit 1/2 l Wasser kochen, Eier hineinlegen und zehn Minuten weiter hart kochen.

Knallrot: Rote Rüben färben die Eier leuchtend rot. Dafür vier Rote Rüben 45 Minuten zugedeckt kochen, abseihen und den Sud mit einem Schuss Essig versetzen. Die Eier darin hart kochen.

Grün: Spinat oder Brennnesseln ergeben grüne Farbschattierungen. Die gekochten Eier im Farbsud einlegen und je nach gewünschter Intensität herausnehmen.

TIPPS

Fertige Farben

Alternativ zu den selbst hergestellten Naturfarben gibt es auch fertige Natureierfarben in ausgewählten Bioläden oder Reformhäusern. Der Vorteil: Die längere Vorbereitungszeit fällt dadurch weg.

Schattierungen

Wer Eier in verschiedenen Schattierungen wünscht, sollte weiße und braune Eier zum Färben verwenden.

Muster an der Schale

Auch Muster lassen sich einfach auf die gekochten Eier zaubern. Hierfür eignen sich zwei Möglichkeiten. Entweder Sie Erzeugen Muster, indem Sie mit einem kleinen Pinsel Zitronensaftkonzentrat auf die Eierschale auftragen. Das Ei nimmt an dieser Stelle dann keine Farbe an. Oder: das Ei mit Schablone bekleben und in einen alten Strumpf stecken zum Färben.

Auf Hochglanz poliert

Abschließend kann, wer mag, das Ei polieren. Entweder mit einer Speckschwarte oder Öl. Das bringt die Eier zum Glänzen und verlängert die Haltbarkeit.