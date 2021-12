Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger kam es Freitagabend in Villach. Fahrer laut Polizeiangaben alkoholisiert.

In Villach stieß am Freitag gegen 22:30 Uhr ein 28-jähriger alkoholisierter Lenker mit seinem Pkw gegen einen 54-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund am Straßenrand ging. Der Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug an, um mit dem Fußgänger kurz zu reden, fuhr dann jedoch weiter.

Er konnte wenig später ausgeforscht werden. Ein Alkotest verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der leicht verletzte Fußgänger wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.