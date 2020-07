VILLACH. Villachs Innenstadt begeistert: Der Sommer in der Stadt wird musikalisch, bunt und trachtig!

Villachs Innenstadt präsentiert sich heuer dekorativ, bunt und heimelig – den Sommer in der Stadt kann man wie im gemütlichen Wohnzimmer daheim genießen. Trotz Einschränkungen dürfen Sie sich auf ein buntes und spannendes Sommerprogramm freuen – dieses reicht unter anderem vom Summerfeeling-Mittwoch mit Abendeinkauf über geplante Wohnzimmerkonzerte in den Gastgärten, einladenden Märkten, Wasserspielen an der Drau bis hin zum neuen Freitags-Schwerpunkt „Freitracht“.







Kosmetik by Martina's Choice

JETZT NEU: Martinas Choice in der Widmanngasse 4 bietet nun auch Kosmetikbehandlungen an. Sichere dir noch bis Ende August 20€ Kennenlern-Rabatt auf eine Gesichtsbehandlung deiner Wahl.







Ram the Jam

Bei lässiger Musik, verwöhnen wir unsere Gäste mit Palatschinken, Pancakes, Kaffee und saisonalen Getränke-Specials. Die Speisen werden aus Bio-Eiern hergestellt und können à la Carte oder per Baukastensystem süß oder pikant zusammen gestellt werden. Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr geöffnet. (Foto: Ram the Jam)

Tanzschule Huber

Seit 52 Jahren bietet die Tanzschule Huber ein wunderschönes Freizeitvergnügen für Jung und Alt. Auch im Sommer können Sie jetzt Ihr Tanzbein schwingen und aus einen bunten Kursprogramm wählen.

Beauty Lounge Alexa

Professionelle Haarentfernung, Kosmetik und Augenstyling sowie Anti-Aging-Behandlungen für Sie und Ihn. Sie finden das Studio von Alexandrina Krulla in der Khevenhüllergasse 15.







Modeliza Fashion

Marlies Putzi bietet in Ihrer Boutique am Unteren Kirchenplatz coole & lässige Mode – Fashion made in Europe. Nach dem Motto: Mode für jeden Tag aber nicht alltäglich kann Frau sich in jedem Outfit rundum wohlfühlen. Jetzt gleich auf die aktuelle Sommerkollektion Prozente sichern! (Foto: Modeliza)

Cafe Bar im Wohnzimmer

Regionale Bauernprodukte, hausgemachte Kuchen nach Omas Rezepten, glutenfreie Kuchen und Kaffeespezialitäten mit Soja und Mandelmilch uvm. bietet euch Andrea Köstenberger in der Widmanngasse 43. Einzigartig ist auch das vegane & glutenfreie Frühstück das bis 13.13 Uhr frisch zubereitet wird. Wir freuen uns auf euch! (Foto: WOCHE)







Goldenes Lamm

Frisch gekochtes Essen mit Herz und Seele im Zentrum Villachs! Im „Goldenen Lamm“ erleben Sie die Kärntner Gastlichkeit. Genießen Sie frische, österreichische Spezialitäten und lassen Sie sich von unseren saisonalen Empfehlungen überraschen. Durchgehend warme Küche! (Foto: WOCHE)

Freitracht Feeling

Die Freitracht geht in die nächste Runde. Zusammen mit Raiffeisen Bank Villach und Rettl 1868 findet bei Café Konditorei Bernold am 24. Juli von 10 bis 12 Uhr wieder eine FREITRACHT statt. Es erwartet Sie Reindling-Eis, Preiselpeter, Live Musik sowie eine Rettl Modeshow. (Foto: Rettl)







Palais26

Im Restaurant Charles servieren wir ausgewählte Speisen & Getränke. Neu: Unser Mittagsmenü Treuepass – beim 10. Stempel ist das 10. Mittagessen gratis! Mit unserem „Urban Gardening“ Bereich sorgen wir für angenehmes Klima und ermöglichen einen blühenden Palais-Garten im Innenhof des Hotels. Jetzt neu zum Mitnehmen: Eis von Eis Greissler & gesunde Snacks.



Über das Hotel Palais26

Urlaub & Genuss kombiniert mit perfekten Zimmern und Suiten in Kärnten. Am Hauptplatz lädt Sie unser historisch sowie modern eingerichtetes Hotel zum Entspannen ein. (Foto: Palais26)







Lagana Tres Chic

Passend zu „Kärntens schönstem Wohnzimmer“ – der Villacher Innenstadt – werden Sie in den Sommermonaten jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr mit einem besonders lässigen Lifestyle-Brunch-Erlebnis verwöhnt! Starten Sie mit Freunden und Familie in ein aufregendes Wochenende und genießen Sie die gemeinsame Zeit bei kulinarischen Genüssen und chilligen Beats von DJ David Lima. Genießen Sie die Sonne auf Villachs schönster Flussterrasse und stoßen Sie mit einem Glas Champagner auf diesen besonderen Moment an. (Foto: Simone Attisani)

