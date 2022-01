Immer grässlicher werden jene Details, von einem Vorfall mit zwei Toten am Samstag in Villach. Nun wird laut Staatsanwaltschaft wegen zweifachem Mord ermittelt. Die Frau konnte in der Nacht einvernommen werden. Es habe sich - so Staatsanwalt Markus Kitz - eindeutig ergeben, dass die Beschuldigte die Mutter des Kindes töten wollte. Den Bub habe die Frau nicht gesehen, ihn habe sie nicht töten wollen. Nähere Informationen folgen