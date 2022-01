Als Entdecker hat man es heute schwer. Die wohl letzten Abenteuer warten unter der Erde. Der Finkensteiner Höhlenforscher Martin Friedl über seine Passion, im Schlamm zu kriechen.

FINKENSTEIN. Seit vielen Jahren ist sein Forscherdrang nun schon ungebrochen. Was ihm einzig dabei manchmal im Weg steht ist seine Körpergröße. Mit stolzen 1,87 Metern hat es Martin Friedl in den engen Höhlen oft schwerer als andere Kollegen. Schon mit fünf Jahren war Friedl, der in Latschach wohnt, mit seinem Vater untertags unterwegs. Heute macht er es übrigens genauso, wann immer es geht, ist sein fünfjähriger Sohn mit dabei – bei kindgerechten Expeditionen versteht sich. Als Martin Friedl mit 18 Jahren zum Bundesheer kam fing er mit dem Höhlensport an, damals ging es noch nicht ums Entdecken oder Vermessen sondern einzig um das sogenannte Befahren, damit gemeint ist das Gehen, Kriechen, Abseilen und mehr in einer Höhle. Vor allem war und ist der heute 45-Jährige in Höhlen in Slowenien, Italien, Kroatien und auf Mallorca unterwegs. Was gefällt ihm an diesen extremen Touren so? „Ein Vorteil davon: Ich hab eine Gräserallergie, nach einer halben Stunde in der Höhle sind alle Symptome weg und ich bekomme bestens Luft“, antwortet er lachen. Das ist aber natürlich nicht alles: „Ich bin einfach ein Entdecker und neugierig. 2020 war ich 80mal auf der Suche nach neuen Höhlen. Zwei oder dreimal davon finde ich etwas Interessantes, man ist auch viel „umsonst“ unterwegs.“

Tagelang untertags

Manchmal ist er auch tagelang in einer Höhle unterwegs. Fürs Biwak sucht man sich dann eine trockene Stelle, wenn es aber ständig auf die Plane tropft, gibt es kaum ein Schlafen. Womit definitiv nicht jeder zurechtkommt, sind die Engstellen. „Da sollte man keine Panik bekommen. Wir bewegen uns oft nur gebückt oder kriechend fort. Vor zwei Jahren ist mein Knie in einer Engstelle stecken geblieben. Zum Glück konnte mich mein Buddy retten, sonst wäre ich da noch heute drinnen. Deswegen geht man niemals alleine in eine Höhle und gibt auch immer Einstiegs- und geplante Ausstiegszeit sowie den Ort bekannt.“ Es geht noch extremer: „Echt beherzte Leute atmen vor einem Spalt tief auf, haben vielleicht nur mehr die Unterhose an, und kriechen durch. Das muss aber klappen, Luft holen ist in einem engen Spalt nicht möglich. Im Grunde gilt, wenn der Kopf durchpasst, dann klappt das. In der gleichen Position zurück, das klappt nicht, weil sich dann die Rippen aufstellen.“ Einmal erlebte Martin Friedl bereits eine sehr kritische Situation. Beim Forschen seilte er sich in eine kleine Höhle hinab, mit den Armen über dem Kopf – um unten zu bemerken dass es keinen Platz gab, um die Hände hinunterzunehmen. Mit viel Anstrengung schaffte er es wieder hinaus.

Immer am Seil

Angst hat er in der Höhle trotzdem keine, auch wenn er oft der erste ist, denn: Sicherheit geht vor: „Wir gehen immer am Seil. In einer Höhle ist durch die Nässe der Schwierigkeitsgrad zwei bis drei schon extrem herausfordernd.“ Dazu kommt das schwere Gepäck: Der Rucksack wiegt oft 20 Kilo, bei Sporttouren immerhin zehn Kilo. 2020 entdeckte Friedl gemeinsam mit Günter Faul die neue Dobratsch-Höhle, später auf den Namen „Erebor“ getauft: „Das war eine große Überraschung. Ein faustgroßes Loch hat mich dahin geführt, ich habe hier im Winter warme Luft bemerkt. In 54 Stunden Arbeit haben wir dieses vergrößert.“

Standort wird nicht verraten

Wo diese Höhle liegt, bleibt geheim. „Wir wollen nicht, dass die Massen da reingehen und die Natur zerstören. Deshalb forschen wir auch im Winter nicht, um Schneespuren zu vermeiden. Im Frühling forschen wir in Erebor weiter, wir beherzigen jetzt auch die Winterruhe der Fledermäuse.“ Es sei auch gefährlich ohne Kenntnisse in eine Höhle zu gehen, Friedl selbst ist seit Jahren bei der Höhlenrettung und beim Bundesheer teilweise im alpinen Dienst tätig. Ein Problem ist das „Geocaching“. „Die Dosen sind teilweise auch in Höhlen versteckt und die Leute drehen jeden Stein um, das ist nicht gut für die Tierwelt. Leider verhalten sich viele in der Natur nicht richtig. Allein wenn ich an den Müll denke, den ich bei jeder Wanderung einsammle. So wurde ja auch das Eggerloch kaputt gemacht, wenn jeder einen kleinen Tropfstein mitnimmt, ist die Höhle irgendwann leer.“ Friedls Tipp: Interessierte können sich einem Verein anschließen, etwa dem Verein der Höhlenrettung und Höhlenkunde.