Für die Familie Rauter wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Gemeinsam konnten mehr als 10.400 Euro gesammelt werden.



VILLACH. Eine wunderbare Spendenaktion im Advent. Unter dem Motto "Villach hilft zusammen" entstand mit der Pfarre St. Nikolai und dem "Voco Villach & Congress Center Villach" gemeinsam mit dem Adventkranz-Wunderwald am Nikolaiplatz eine Kooperation für die gute Sache.

Mehr als 10.400 Euro wurden gesammelt



"Es gelang ein soziales Zeichen in einer herausfordernden Zeit zu setzen und für Barbara Rauter und ihre Kinder eine Spendenaktion am Nikolaiplatz im Advent ins Leben zu rufen", so Christine Mirnig. Unterstützt von der Villacher Unternehmerschaft und vielen großzügigen Spendern, gelang es uns eine großartige Spendensumme in Höhe von 10.450 zu sammeln. Die Spende wurde der Familie beim Leiner in Villach für die Einrichtung der neu entstehenden Kinderzimmer übergeben. Von der Pfarre St. Nikolai gab es 1.620 Euro, das voco Villach sammelte 4.550 Euro, der Adventkranz-Wunderwald 4.280 Euro.