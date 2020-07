Liebe Freunde!



Ihr sollt vom Kirchtag auch was haben,

Deshalb per Post, die guten Gaben.

Wir sagen's euch, ihr müsst es wissen,

Das Fest, abgesagt, die Zeit besch....n.

Wir haben alle so gegafft,

„CORONA“, hat dies als geschafft.

+

Daher vom feiern kein Gerede,

Auch kein Besucher in der Stadt,

Alle hab'n das G'sicht verbunden,

Man hat das Leben balde satt.

+

Wir lassen uns nicht unterkriegen,

Und haben deshalb mitgedacht.

Es wär in Kärtnten hell gelogen,

Wir hab'n „CORONA“ ausgelacht.

+

Die Stadt und unser Bürgermeister,

Warn schlau, sie haben nachgedacht

Den Kirchtag wirklich, kanns nicht geben,

Da hab'n sie den Karton gemacht.

+

Die guten Dinge, die da drinnen,

Sie bringen Stimmung, dir nachhaus,

Sie lassen auch die Zeit verinnen,

So feiert jeder Kirchtag z'haus!

Zum Kirchtag geschrieben

Copy Daheimkirchtag/Villach!

Nositzka rudolf.