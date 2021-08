Im Zuge der "aufZAQ"-zertifizierten Ausbildung der Landjugend Österreich setzt die Landjugend Fellach in Villach einige Termine um.

VILLACH. Nach monatelangem Stillstand kann auch die Landjugend wieder mit Veranstaltungen beginnen – immer unter Einhaltung der "3G"-Regeln. "Aktuell sind wir 25 Leute, mit den Tanzproben haben wir schon gestartet – es ist so schön, sich wieder treffen zu können", sagt Sophia Gasperschitz, LJ Fellach. Mit den Veranstaltungen will man neue Mitglieder werben, dazu hat man sich Themen überlegt, welche auch Jugendliche beschäftigen und interessieren. Am Sonntag, 22. August, dreht sich unter dem Motto "Be active – gemeinsam in Bewegung" alles um das Thema Sport. Beginn ist um 9 Uhr, Ende um ca. 14 Uhr. Anmeldung in 2er Teams bis 12. August: 0650/9933116. Es ist ein Nachweis nach dem 3-G Prinzip mitzubringen.