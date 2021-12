Am Mittwochnachmittag kollidierte ein Pkw-Fahrer in Villach mit einem Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt.

VILLACH. Am 22. Dezember gegen 17.10 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Mann aus Villach mit seinem Pkw in Villach auf der B84 aus Maria Gail kommend in Richtung Ossiacher Zeile. Dabei überquerte völlig unerwartet ein Fußgänger die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, wobei der Fußgänger zuerst gegen die vordere Stoßstange über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe prallte und in weiterer Folge schwer verletzt vor dem Pkw auf der Fahrbahn zu liegen kam.

Fußgänger unbekannt

Der Fußgänger wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Er hatte offenbar keine Dokumente bei sich - seine Identität ist demnach noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Personsbeschreibung: männlich, 40 – 60 Jahre, schlanke Figur, kurze brünette Haare, dunkel bekleidet. Zweckdienliche Hinweise an Tel.: 059133 – 26 – 4444