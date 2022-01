Eine Frau übersah heute mittags in Villach eine Fußgänger am Zebrastreifen und fuhr diesen an. Der Mann wurde erst auf die Motorhaube, dann auf die Fahrbahn geschleudert.

VILLACH. Heute gegen 13.10 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Villach mit ihrem PKW in Villach auf der Freihausgasse in Fahrtrichtung Moritschstraße. Zu diesem Zeitpunkt querte ein 55-jähriger Mann aus Villach einen dort befindlichen Schutzweg. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden und stark blendenden Sonne dürfte die 53-Jährige den Fußgänger übersehen haben.

Mann auf Motorhaube geschleudert

Sie kollidierte mit ihrem PKW mit dem Mann, der zuerst auf die Motorhaube und in weiterer Folge auf die Fahrbahn stürzte. Sowohl die Fahrzeuglenkerin, als auch vor Ort befindliche Passanten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, von dem der 55-jährige in weiterer Folge ins Krankenhaus Villach verbracht wurde.