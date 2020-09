Eine Gehsteig-Verlängerung im Villacher Stadtteil Vassach wird bei Schulkindern und Anrainern für mehr Sicherheit sorgen. Weiters ist Villach stetig bemüht, Gefahrenstellen zu entschärfen.

VILLACH. Der Schulbeginn rückt immer näher. Schulwege sind aufgrund des höheren Verkehrsaufkommen nicht sicherer geworden, eher im Gegenteil In Villach ist man stetig bemüht, Gefahrenstellen bereits vorab zu entschärfen.

Gehsteig wird verlängert

Um die Verkehrs-Sicherheit zu erhöhen, wird die Stadt Villach beim Lindenweg in Vassach den vorhandenen Gehsteig um rund 160 Meter verlängern (die WOCHE berichtete).

Baubeginn soll Mitte Oktober stattfinden, die Kosten werden rund 150.000 Euro betragen.

Angelika Ziak, Direktorin der Volksschule 10 Vassach: „Das sind erfreuliche Nachrichten. Vielen Dank an die zuständigen Stellen, dass für die Schulwegsicherung die längst notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.“

Markierungen geprüft

Weiters werden nun vor Schulbeginn auch die Straßenmarkierungen genau unter die Lupe genommen. Vor Schulen und Kindergärten werden die Markierungen geprüft und gewartet. "Schutzwege und Co. die verblasst sind, werden neu gestrichen", so Straßenbaureferent Harald Sobe. Auch mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit steht man im engen Kontakt. "Dieverse Schulweg-Projekte sind laufend geplant, damit haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht", berichtet Sobe. Zuletzt gab es ein solches Projekt in St. Magdalen, bei dem Kinder für Verkehrssicherheit sensibilisiert wurden.

Im Zuge von Bautätigkeiten



Im Bezirk herrscht rege Bautätigkeit – neue Wohnanlagen sind keine Seltenheit. In Landskron entsteht demnächst beispielsweise eine neue Wohnanlage in der Nähe des Sportgeländes. "Um Gefahrenstellen gleich im Vorhinein zu verhindern, wir bereits bei der Bautätigkeit mitgedacht", informiert Sobe. Auch hier sollen ausreichend Gehsteige sowie Beleuchtung gleich mit geplant werden und zum Sicherheitskonzept beitragen.

Weitere Gefahrenstellen sind Sobe nicht bekannt: "Die Volksschulen sind gut und sicher zu Fuß erreichbar."

Lärmschutz Vassacher Feld

Das Lärmproblem entlang der Drautal Bundesstraße, der B100, ist schon länger Thema. Eine Lärmschutzwand existiert bereits – aber der neue Teil der Wohnanlage ist nach wie vor ohne Lärmschutz. Sobe klärt auf: "Die neuen Wohnanlagen wurden bereits in der Bauverordnung so konzipiert, dass Parkplätze und Aufgänge zur Straße gebaut sind, die Wohnräume nicht." So will man generell schon Lärm verhindern. Ist es trotzdem zu laut, werden Emissions-Gutachten in Auftrag gegeben, die dann über die weitere Vorgehensweise entscheiden. So geschieht es derzeit in Neulandskron: Vom Land sin Lärmmessungen in Auftrag gegeben worden.

hochgeladen von Sabrina Strutzmann

Erleichterung über Zebrastreifen

Bianca Dorfer, Mutter einer Tochter die ab Herbst die zweite Klasse der Volksschule besucht, freut sich sehr, dass jetzt ein Zebrastreifen für die Schulkinder vorhanden ist.: „Ich habe meine Tochter das erste Schuljahr immer am Schulweg begleitet, da kein sicherer und für Autofahrer sichtbarer Übergang für die Schulkinder vorhanden war." Kinder haben an den unterschiedlichsten Stellen die Straße überquert. Viele betroffenen Eltern haben sich gleich zu Beginn des letzten Schuljahres für eine Behebung des Problems stark gemacht. "Jetzt ist es eine große Erleichterung, dass es endlich geklappt hat“ , so Dorfer.

Doch das Tempo der Autos ist noch immer ein großes Problem. Dorfer: “Leider fahren hier viele Autolenker, trotz 30-er Zone, viel zu schnell." Sie will ihre Tochter nun zwar alleine zur Schule gehen lasse – das richtige Überqueren der Straße wurde geübt – doch wird sie vom Fenster aus noch immer einen Blick auf sie haben, bis sie auf der anderen Straßenseite ist: "Ideal wären an dieser Stelle auch Schülerlotsen."

hochgeladen von Sabrina Strutzmann

"Es ist viel zu laut"

“Ich habe den direkten Vergleich, da ich zuvor in einer der vorderen Wohnung gewohnt habe und jetzt in einem der Wohnblocks hinten weiter wohne. Es ist viel zu laut", sagt Dorfer.