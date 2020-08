KÄRNTEN. Verbringen wir unseren Sommer heuer in „Teil-Land“: so lautete die Einladung der Caritas Kärnten vor zwei Wochen. Das Ziel: 500 Familien, die es schon vor oder seit Corona schwer hatten, schöne Sommermomente zu schenken.

Die gespendeten Gutscheine werden rasch und unbürokratisch an jene Menschen verteilt, die sich aufgrund von finanziellen und/oder seelischen Nöten an eine der fünf regionalen Caritas-Beratungsstellen wenden.

Fast 500 Gutscheine



Innerhalb von zwei Wochen trudelten mehr als 446 Gutscheine im Wert von 16.615 Euro ein. Und 100-mal werden Kinderaugen in der Sommerschule der Caritas-Lerncafes glänzen, wenn sie ein von Spar gesponsertes Eis erhalten.

Besonders groß war die Bereitschaft bei Unternehmen, Familien schöne Sommermomente zu bescheren. So spendeten Kärnten Card, KärntenTherme und Stadtwerke Klagenfurt (Eintritts-)Karten für Ausflüge aller Art und Freude im kühlen Nass.

Große Freude



All diese Gutscheine haben bereits große Freude bei Kindern, deren Eltern, Alleinerziehern, Mindestpensionisten und Menschen, die sich derzeit ohnehin einsam fühlen, ausgelöst. Diesen Sommer hätten viele von ihnen auf Ausflüge verzichten müssen, schlicht weil das Geld für das Nötigste fehlt.

„Viele der Beschenkten können es überhaupt nicht fassen, dass jemand an sie denkt“, freut sich auch Ursula Luschnig als Leiterin des Caritas-Bereiches „Menschen in Krisen“.

Dort weiß man, dass die Corona-Pandemie die Not verschärft hat: „Wir erleben heuer Menschen, die nicht einmal mehr etwas zu essen haben. Dass wir ihnen jetzt zur üblichen Hilfe auch noch Gutscheine für Ausflüge mitgeben können, empfinden sie und auch wir als Berater*innen als großes Geschenk.“