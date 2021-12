Seit Freitag darf die Gastro in Kärnten wieder geöffnet haben. Ein Lokalaugenschein in Villach und Velden.

VILLACH/VELDEN. In Villach legte der Hüttenadvent einen passablen Start hin. Am Freitag gegen 20 Uhr waren die sechs Gastrohütten am Hauptplatz durchwegs gut besucht, die meisten Plätze besetzt. Vor allem jüngeres Publikum zog es in die City.

In Velden

Recht ruhig startete Velden in die Wiedereröffnung. Der Adventmarkt vor dem Schloss hätte mehr Besucher vertragen können. Zumindest beim Lokalaugenschein gegen 19 Uhr war der Besuch überschaubar, gab es bei der Eintrittskontrolle keine Wartezeit. Kontrolliert wurde genau. Grüner Pass, Lichtbildausweis, plus Registrierung sind Pflicht. Die Hütten bieten Hochwertiges rund um Weihnachtsschmuck, Mützen oder Holzwaren. Recht gut besucht waren die beiden Gastrostände.