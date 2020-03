Nach dem Hochwasser 2018 investierte der SVÖ Maria Gail Villach 70.000 Euro in die Sanierung des Hundeabrichteplatz. Es war das fünfte Hochwasser infolge.

VILLACH. Rund 60 Jahre lang gibt es den Verein SVÖ Maria Gail Villach schon. Doch was in den letzten 20 Jahren passiert wäre, sei "unglaublich", erzählt Johann Koller, Vereinsobmann-Stellvertreter SVÖ Maria Gail Villach: „Gleich fünfmal wurde unsere Anlage überflutet." Das letzte Hochwasser 2018 wäre nicht mehr zu verkraften gewesen.

Am Schlimmsten war die Vereinshütte betroffen, ergänzt Obmann Markus Kaltwasser. "Nach fünf Überschwemmungen in den letzten Jahren war einfach alles nur mehr morsch."

70.000 Euro investiert



Im vergangenen Jahr wurde darum kräftig investiert. In Summe waren es 70.000 Euro. Mittel, die aus Spenden, Vereinsmitteln und Versicherungszahlungen zusammen kamen. Förderungen gab es keine. "Da müssen alle zusammen helfen", so Kaltwasser.

Man kann es nicht verhindern



Präventive Maßnahmen weitere Hochwasser zu verhindern, hätte man jedoch nicht setzen können. "Dazu hätte das ganze Areal, der Abrichteplatz ist immerhin ein Hektar groß, aufgeschüttet werden müssen. Das hätte den Rahmen letztendlich gesprengt", berichtet Kaltwasser.

"Wir mussten den gesamten Rasen neu auftragen und auch das Clubhaus schleifen und auf einer Pfahlbauart neu errichten", ergänzt Koller.

Hütte auf Pfahlbauten



Durch die etwas höher gebaute Hütte hoffe man nun, dass zumindest diese bei Hochwasser verschont bleibe, so Kaltwasser. Der Abrichteplatz liegt direkt im Überflussgebiet der Gail, "verhindern kann man das kaum", weiß er.

Tag der offenen Tür



Mit einem Tag der offenen Tür am 14. März ab 10 Uhr will man nun neu durchstarten. Kurse für Welpen-Junghunde, Begleithunde und Sachkundennachweis für Hundehalter werden ebenso ab 21. März angeboten. Man hofft mit der Anlagen-Erneuerung wieder zurück zur alten Stärke des SVÖ zu finden.