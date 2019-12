Kalender, Kalender, nun ist es bald wieder so weit!

Noch zeigst du an, den Dezember, aber nicht mehr lang'!

Mager bist du geworden und spindeldürr -

nur wenige Stunden noch verbleibst du bei uns.

Die Zeit - sie braucht uns Menschen nicht - im Ablauf des Geschehens.

Seit Menschengedenken kommt und vergeht das Jahr -

im Zyklus der Jahreszeiten.

In der Silvesternacht sich das Jahr verneigt und sich verabschiedet.

Viele haben mit ihm schöne Zeiten verbracht;

andere weinen ihm keine Tränen nach -

so widersprüchlich wie das menschliche Versagen,

das die Vollkommenheit anzweifeln lässt.

Zu Beginn des Jahres - in Festtagslaune

werden all die guten Vorsätze neu verfasst;

bald wieder in Vergessenheit geraten.

Einige davon wären ja auch machbar gewesen,

aber weder einmal war stärker die menschliche Schwäche ...

Aber dennoch: all die guten Vorsätze, mögen verwirklicht,

übers neue Jahr gelebt - und nicht wieder im Keim erstickt,

uns Zuversicht geben und das Wissen:

geben ist seliger denn nehmen!

PROSIT NEU JAHR! wünscht Euch Allen Hildegard Stauder