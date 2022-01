Wir haben drei Mitglieder des Villacher Jugendrates gefragt, wie sie die Bildung heute sehen.

VILLACH. Leonie Morkos, 16 Jahre, Gymnasium St. Martin: "Auch wenn Villach eine kleine Stadt ist, es gibt eine große Anzahl an weiterbildende Schulen. Diese variieren auch in den Interessensfeldern und dem Abschluss. Besonders mit der Corona Krise merkt man aber, wie viel Kritik an dem Bildungssystem ausgeübt wurde und wird. Ich bin der Meinung, dass wir an Schulen trotz all den Fächern, die uns zwar in der Zukunft sehr gebräuchlich sein werden, nicht genug Möglichkeiten haben, unsere Interessen zu bekräftigen oder Talente zu fördern. Kreativität ist quasi ein Fremdwort in der Schule und alles was die individuelle Entwicklung betrifft, wird nicht wahrgenommen oder berücksichtigt. Ebenfalls wird auf die psychische Belastung, welche mit der Einführung von Distance-Learning und dem Lockdown sich fast genauso schnell verbreitete wie Corona, nicht Rücksicht genommen. Der Leistungsdruck ist trotz der Pandemie gleich geblieben, wenn dieser nicht sogar schlimmer geworden ist. Nach der Schule will ich studieren, eventuell Architektur, oder ich werde Lehrerin."



Franziska Scharf, 18 Jahre, Gymnasium St. Martin: "Durch zwei Gymnasien, die einen realen, sprachen und billingualen Zweig anbieten und weiterführenden Schulen, wie der CHS oder der KTS, ist Villach wirklich ein Musterschüler in Sachen Bildungsmöglichkeiten. Was mir fehlt, ist der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Schüler fehlt. Selbstverständlich sollte man dem Lehrer mit Respekt gegenüber kommen, doch es wirkt eher viel mehr, als würden Schüler Angst vor Lehrern haben. Konkret meine ich hier die Angst Fragen zu stellen. Es sollte den Schülern die Scheu genommen werden mit dem Lehrer zu sprechen. Mein Ziel ist es nach der Matura studieren zu gehen und möchte ein Studium der Medien und Kommunikationswissenschaften beginnen. Viele tendieren aktuell dazu JUS zu studieren."

Alexey Govorov, 19 Jahre, HAK Villach: "Ich finde, dass Villach im Bereich Bildung sehr vielfältig ist und dass die Schüler sehr viele Möglichkeiten haben sich zu entfalten. Ich will auf jeden Fall nach der Schule Politikwissenschaften und Soziologie studieren. Außerdem glaub ich, dass wegen Internet und Globalisierung viele neue Zukunftschancen entstehen und viele es versuchen wollen, selbstständig zu werden.