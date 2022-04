Theater mit Figuren im Parkhotel Villach, Bambergsaal. Am Donnerstag, 21. April, findet um 10 und 16 Uhr das zauberhafte Stück für Kinder ab vier Jahren statt. Dauer: 45 Minuten.

VILLACH. Die Gans Auguste sollte eigentlich als Festtagsbraten enden. Dazu kommt es jedoch zum Glück nicht. Der kleine Peter, das jüngste Kinder der Familie Leopold, freundet sich mit der Gans an und gibt ihr liebevoll den Namen "Gustje". Die beiden kommen ins Schnattern und Peter fragt seine neue Freundin alles, was er über die Welt wissen will und Gustje hat auf alles eine Antwort, endlich! Eine Geschichte über das Überleben und die Bedeutung tiefer Freundschaft.

Karten

Karten sind im Villacher Kartenbüro Knapp, Freihausgasse 5, T 04242 / 27 3 41, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at und an der Kasse erhältlich.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.villach.at/kultur.