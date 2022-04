Wer den Klang des Jagdhorns auf einzelne Signale beschränkt, der irrt gewaltig. Im Zusammenspiel lässt sich nämlich durchaus wohlklingende Musik kreieren – wie Villacher Vereine beweisen.

VILLACH. Das Repertoire des Jagdhorns als Instrument geht heute weit über die eigentliche Mitteilungsfunktion hinaus und umfasst vielmehr musikalische Umrahmungen bei Empfängen, Ehrungen oder Volksfesten. Die Jagdmusik Villach sowie die Jagdhornbläsergruppe Landskron beweisen dies auf stets neue Weise, indem sie die Möglichkeiten des Klangkörpers ausloten und Grenzen überschreiten. Dabei bleiben sie jedoch stets den ursprünglichen Anforderungen treu und führen klassische Brauchtümer in der Jagd weiter.

Mehr als nur „Jagdmusik“

Die Jagdmusik Villach wurde vor über 30 Jahren unter dem Namen „Jagdhornbläsergruppe Silbersee“ gegründet, jedoch schon bald aufgrund der Verbindung zur Stadt Villach hin auf den Namen „Jagdmusik Villach“ umbenannt, wobei auch die Tracht und das Vereinssymbol die Farben der Stadt verliehen bekamen. Musikalisch ist es dem Verein seit jeher ein großes Anliegen, vielseitig zu sein: „Unser Spektrum umfasst einfache Jagdsignale wie auch höhere Klänge konzertanter Musik und auch nicht alle unserer Mitglieder müssen zwangsbedingt Jäger sein“, so Obmann Julius Stöffler. Durch Gründungshornmeister Sepp Fortin, der Stücke wie „Die kleine Jagdmusik“ und die „Gerlitzen-Fanfare“ arrangiert und komponiert hat, kann der Verein auf ein großes Repertoire eigener Liedschätze zurückgreifen. Und auch veranstaltungsmäßig agiert man äußerst breitgefächert. Als großes Highlight jedes Jahres steht die Hubertusmesse mit großem Jagdfest an. Ferner wirkt der Verein alljährlich an diversen Veranstaltungen wie dem Villacher Kirchtag, dem Christkindlmarkt und auch bei Empfängen und Delegationen mit, die jedoch in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona allesamt ins Wasser gefallen sind: „Es wurde zwar ein wenig still um den Verein, aber man arbeitet und probt weiter und hofft auf mehr Möglichkeiten“, so Stöffler.

Gemeinsames Musizieren

Mehr Planungssicherheit wünscht sich auch die Jagdhornbläsergruppe Landskron. Tief verwurzelt im Jagdgeschehen und stets präsent bei diversen Jagdveranstaltungen, scheut auch die Jagdbläsergruppe nicht vor einen Blick darüber hinaus und engagiert sich in diversen Sparten. Die Veranstaltungen reichen dabei von sozialen Einrichtungen wie Altersheimen über Messen bis hin zu Fischerei- und Jagdveranstaltungen. Ähnlich wie bei der Jagdmusik Villach rückt das gemeinsame Musizieren ganz unabhängig von jeglichen Vorerfahrungen in den Fokus: „Da das Instrument ausschließlich aus fünf Naturtönen besteht, ist es nicht anspruchsvoll und benötigt keine großen musikalischen Vorkenntnisse. Der Vorteil unseres Vereines gegenüber anderen Musikkapellen ist, dass die Mitglieder nicht groß proben müssen, um wohlklingende Musik erzeugen zu können“, so Obmann Martin Hufnagel. Wobei auch hier der Großteil der Gruppe aus Landskron nicht jagdlich tätig ist. Auf was es den beiden Vereinen vielmehr ankommt, ist ein gemeinschaftliches Erlebnis mit Zusammenhalt und Eintracht in guten wie (derzeit) schwierigen Zeiten.