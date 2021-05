Neue Aufgabe für den Kommandanten der Villacher Pioniere. Volkmar Ertl wird "Austrian Observer Officer" in Udine.

VILLACH. Das Villacher Pionierbataillon bekommt eine neue Führungsriege. Der stellvertretende Kommandant Oberstleutnant Hansjörg Scherleitner tritt in den Ruhestand. Kommandant Volkmar Ertl (58) verlässt die Pioniere und wird per 1. Juni als "Austrian Observer Officer" im Rahmen der Militärvertretung Brüssel eine Stelle bei der "Multi National Landforce" (MLF) in Udine antreten.



Herzstück Infanterie

Volkmar Ertl: "Im Rahmen der Süd-Ost-Europa-Initiative haben die drei Länder Italien, Slowenien und Ungarn schon vor 20 Jahren die MLF gegründet. Die Organisation umfasst zwischen 3.000 und 5.000 Soldaten, wobei die Herzstücke ein italienisches, ein ungarisches und ein slowenisches Infanterie-Bataillon sind." Ertls künftiger Arbeitsort wird die "Di Prampero"-Kaserne in Udine sein.

Österreichische Beteiligung

Österreich hat bis dato einen Beobachtungsstatus bei der MLF inne. Das ändert sich nun. Im März wurde ein sogenanntes "Tactical Agreement" unterzeichnet. Ertl: "Österreich entsendet einen Offizier als Beobachter nach Udine, der die Tätigkeiten der MLF beobachtet und das entsprechend nach Österreich meldet." Das Ziel der Mission: "Es soll festgestellt werden, welchen aktiven Beitrag Österreich im Rahmen der MLF künftig leisten könnte." Zudem wird der ausgebildete Heeresbergführer einem multinationalen Stab angehören, und an Übungs- und Einsatzvorbereitungen mitarbeiten.

Friedenserhaltung

Es ist geplant, dass die MLF an Einsätzen der EU, der NATO, aber auch der UN teilnimmt, welche mit einem Mandat der Vereinten Nationen ausgestattet sind. "Es geht um sogenannte 'Non-Article-5-Einsätze, also friedenserhaltende Einsätze unter NATO-Führung, wie etwa im Kosovo", erklärt Ertl. Ein möglicher Einsatz könnte den Berufssoldaten, der bereits in Syrien, im Kosovo und in Zypern seinen Dienst versah, im Jahr 2022 in den Libanon bringen.

Volkmar Ertl bei der Murenkatastrophe von Afritz mit Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Max Linder und Militärkommandant Walter Gitschthaler.

Foto: Bundesheer Hofmeister

hochgeladen von Thomas Klose

Neue Herausforderung

Im Jänner dieses Jahres erfolgte die Ausschreibung, im März bekam Ertl schon den "Marschbefehl". "Ich freue mich auf die neue Herausforderung, mich in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, in ein neues Team zu integrieren und neue Freunde zu finden", erzählt der ausgebildete Pionier. Er wird in Udine eine Wohnung beziehen und unter der Woche in Italien bleiben. "Damit ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren kann." Die Amtssprache ist Englisch. "Ich werde aber mit Hilfe eines Lehrers fleißig Italienisch lernen", so der Oberst.

"Gut integriert"

Rund acht Jahre führte Ertl das Villacher Pionierbataillon und damit an die 600 Soldaten. "Ich habe versucht viel in die Ausbildung der Kadersoldaten zu investieren. Mir hat diese Aufgabe große Freude bereitet. Zudem ist die Garnison in Villach sehr gut in der Gesellschaft integriert. Die Soldaten haben das Gefühl, dass man hier gut aufgenommen wird." Ebenso habe die militärisch-zivile Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Feuerwehr und allen anderen Blaulichtorganisationen bestens funktioniert.

Kommandoübergabe

Am Freitag erfolgt die Kommandoübergabe in der Rohr-Kaserne. Kompaniekommandant Herwig Glantschnig wird mit der Führung betraut. Villachs Bürgermeister Günther Albel soll im Rahmen der Feier zum "Ehren-Pionier" ernannt werden.