Die Österreichische Gesundheitskasse lädt zu zwei interessanten Vorträgen.

KÄRNTEN. Am 13. Jänner dreht sich alles rund ums Thema "Jetzt esse ich mit den Großen!" - Ernährung von ein- bis dreijährigen Kindern. Das kostenlose Webinar findet von 15 bis 17 Uhr statt. Weiter geht es am Dienstag, 18. Jänner. Ebenfalls von 15 bis 17 Uhr erfahren interessierte Eltern viel Wissenswertes zum Thema "Mein Baby isst mit!“ - Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit". Die Kurse sind online unter www.revan-kaernten.at zu finden. Infos: revan-16@oegk.at, Tel.: 05 0766-162409.