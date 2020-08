Die Kärntner Volkshochschule starten wieder ins neue Kursjahr. Mit mehr Online-Angeboten und höheren Hygienestandards.

VILLACH. „Es geht weiter, wir sind bereit“, zuversichtlich blicken die Geschäftsführer der Kärntner Volkshochschulen Beate Gfrerer und Bezirksstellenkoordinatorin Anita Ogris auf das angehende Herbstsemester der VHS Villach und der VHS Hermagor.

Größeres Online-Angebot

Kurse mit mehr als sieben Terminen wurden geteilt. Zusätzlich wurde die Maximalanzahl an Teilnehmern pro Kurs reduziert und das Online-Angebot ausgebaut. Alle Räumlichkeiten wurden mit zusätzlichen Hygieneartikeln ausgestattet. Wo vor Corona die Anzahl der Personen noch flexibel gehandhabt wurde, herrscht nun ein striktes „leider voll“, wenn die maximale Anzahl erreicht ist. „Die Sicherheit unserer Teilnehmer sowie Trainer ist uns am wichtigsten und trotzdem wollen wir mit dem aktuellen Programm in dieser unsicheren Zeit ein wenig Normalität schaffen“, so Gfrerer.

Neu im Programm

Neben neuen Bewegungsangeboten für Erwachsene und Kinder und vielen kreativen Möglichkeiten um sich mit verschiedenen Naturmaterialien zu verwirklichen, wird Nachhaltigkeit und Ökologie in Villach großgeschrieben. In der VHS-Villach werden Alternativen zu Wegwerfwindeln in Workshops thematisiert“, so Ogris. Die Regionalisierung von Bildungsangeboten ist ein Grundwert der Kärntner Volkshochschulen. Als neuer Kursort ist Bad Bleiberg neu im Programm und stärkt die Verbindung zwischen den Regionen Hermagor und Villach- Land. Im Spätherbst wird im Programm den Themen Tod und Trauer ein Platz gegeben: Der „Letzte Hilfe Kurs“ mit Martin Prein bietet den Teilnehmern Wissen und brauchbare Hilfestellungen für künftige Begegnungen mit dem Tod an.

Ein Highlight im Programm sind die Workshops von Konditormeister Georg Maushagen, der die Teilnehmer in die Geheimnisse der ausgefallenen Tortendekoration, Modellierschokolade und Pralinen einweihen wird.

Neues und bewährtes auch online

„Mit den Onlineangeboten bringen wir das Know-How unserer Trainer ins Web“, erklärt Gfrerer. Dass die Angebote der VHS auch online überzeugen, konnte bereits während des Lock-Downs gezeigt werden. „Einige Gruppen befinden sich durchgehend in Onlinekurse, die immer wieder verlängert werden“, so Gfrerer. Bis zum Frühjahr soll das Onlineangebot auf über 200 Kurse ausgebaut werden.