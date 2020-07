LANDSKRON. Landskron – in der Nähe des Ossiacher Sees gelegen – ist Villachs größter Stadtteil mit eigenem Ortskern und guter Infrastruktur. Seit dem Jahr 1973 ist Landskron inzwischen ein Teil der Stadt Villach, ist schon lange als idyllischer Freizeitort angesehen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit als Wohlfühl- und Wohnort mit beliebten Ausflugszielen.

Friseur Art Walter

Stets am Puls der Zeit damit wir Sie nach den neuesten Trends individuell und bestens beraten können. Unser Motto lautet: Friseur Art Walter – für Körper Geist & Seele! Frech, trendy und manchmal auch schräg! Damit Sie Freude mit ihrem Styling haben.

Auto Michael Mitzner

Neben dem KFZ-Service bieten wir auch Service-, Garantie- und Reparaturarbeiten für Garten- und Forstgeräte an. Auf Wunsch holen wir Ihr Gartengerät auch bei Ihnen daheim ab. Treibacherstraße 4, Villach Landskron. Nähere Informationen online auf

Raiffeisenbank

Müller Installationstechnik

Spenglerei Gabritsch

Steinmetz Kleber

Als erfahrener Steinmetzmeister bemühe ich mich gerne Ihre Wünsche individuell zu verwirklichen. Qualität aus der eigenen Werkstätte und termingerechte Ausführung stehen dabei an erster Stelle. Mehr Informationen unter

Permanent Make-up Andrea Ebner

Im Permanent Make-up Studio am Cellonweg in Landskron setzt Andrea Ebner auf das perfekte Permanent Make-up. Natürlichkeit steht im Vordergrund. Im ausführlichen Beratungsgespräch erhält die Kundin Infos zur typgerechten Farbwahl und Vorzeichnung.

Malermeister Kristl

Wir bieten gefühlvolle Raumgestaltung und neue Möglichkeiten, Farbe interessant und nicht immer alltäglich anzubringen. Als Malermeisterbetrieb sind wir seit über 30 Jahren in der Region für Sie tätig. Farbberatung am Puls der Zeit & individuelle Komplettlösungen.

Kosmetik Andrea Hassler

Zahnarzt Dr. Andreas Brünner

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und Sie werden in jeder Hinsicht optimal betreut! Zahnheilkunde in angenehmer Umgebung und auf höchstem Niveau, bietet Ihnen Dr. Andreas Brünner und sein Ordinationsteam im JAGERSBERG in Landskron. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und Ihr Lächeln strahlt mit dem Sommer um die Wette.



Öffnungszeiten

Montag: 8 – 13 Uhr

Dienstag: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr

Mittwoch: 8 – 13 Uhr

Donnerstag: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr

Freitag: 8 – 12 Uhr

(Foto: WOCHE)