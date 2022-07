Le Burger eröffnet die zweite Burgermanufaktur in Kärnten am Hauptplatz in Villach. Ab Herbst gibt es hier Burger, Bowls und knackige Salate. Zusätzlich entstehen damit auch 20 neue Arbeitsplätze in der Region.

VILLACH. Mitten in der Altstadt am Villacher Hauptplatz 12 entsteht die neuste Burgermanufaktur von Le Burger. Ab Herbst kann sich dann jeder sein individuelles “Burgerunikat“ aus selbstgebackenen Buns, handgemachten Patties vom Alpenrind, garniert mit 20 regionalen Zutaten, individuell zusammenstellen. Stolz auf sein zweites Lokal ist auch Le Burger Klagenfurt-Geschäftsführer Herbert Biber. “Der Publikumserfolg des Lokals in Klagenfurt und die unzähligen positiven Reaktionen der Gäste haben gezeigt, wie 'heiß' die Kärntner auf echte Premiumburger sind. Als ich dann von dieser schönen Immobilie im Herzen von Villach gehört habe, war es für mich überhaupt keine Frage, nach Klagenfurt auch in Villach die Revolution in Sachen Buns und Patties zu zünden“, so der Klagenfurter Unternehmer.

90 Sitzplätze auf 290 Quadratmeter

Bis zum großen Opening im Herbst hat Herbert Biber noch viel vor, gilt es doch das altehrwürdige Gebäude fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Die denkmalgeschützte Fassade bleibt unangetastet, im Inneren gibt es viel Neues zu entdecken. Das 290 Quadratmeter große Lokal mit ca. 90 Sitzplätzen wird komplett umgestaltet. Es gibt begrünte Innenwände, neuen Verputz, Fliesen, eine Open-Kitchen, der Innenhof wird überdacht und der Gastgarten neu bestuhlt. 20 Arbeitsplätze entstehen in der Region. Die Investitionssumme für das Lokal liegt knapp bei einer Million Euro.

Auch fleischlos glücklich

Der hohe Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und Frische gilt auch für das fleischlose Angebot. Auf der “Green“-Speisekarte finden sich z.B. Quinoa-, Falafel- und Butternuss-Kürbis-Laibchen ohne Konservierungsstoffe. Für Allergiker gibt es glutenfreie Buns und ein Bündel an Beilagen, wie z.B. die heiß begehrten Süßkartoffelpommes. Neben den liebevoll von Hand gemachten Burgern stehen trendige Bowls und knackige Salate auf der Speisekarte.