Frauen sind IMMER bereit zu vergeben und zu vergessen.

Aber sie vergessen nie - was sie vergeben haben!

(James Stephens)

PS: Der internationale FRAUENTAG

wird weltweit von Frauenorganisationen am 8. März begangen.

Als am 8. März 1857 Textilarbeiterinnen in New York

für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in den Ausstand traten-

wurde ihr Streik brutal bekämpft.