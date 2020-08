Der Villacher Journalist i.R. Helmut Strauss hat die Corona-Zeit genützt und sein erstes literarisches Buch vollendet. „Liebe, Tod und andere Sorgen“ ist ein mit einer Prise Ironie gewürzter Streifzug durch ein breites Spektrum zeitgenössischer Gesellschaftsphänomene. Eine augenzwinkernde „Hommage an Facebook“ darf dabei ebensowenig fehlen wie eine humorvolle Gebrauchsanweisung für die „Partnersuche im digitalen Zeitalter“ und die satirische Betrachtung „Kursoziologie für Anfänger“, in der Strauss humorvoll seine mit-menschlichen Erfahrungen während eines Reha-Aufenthaltes unter die Lupe nimmt. Abgerundet wird diese aus 21 Texten bestehende und mit Aphorismen garnierte Sammlung mit dem in der Zeit nach dem Shutdown handelnden Psycho-Kurzkrimi „der Friseurtermin“.

„Liebe, Tod und andere Sorgen“ ist im Villacher Verlag SchriftStella erschienen und überall im Buchhandel erhältlich.

Mag. Helmut Strauss wurde 1964 in Wien geboren. Nach einem abgeschlossenen Studium der Geschichte – mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Fächerkombination – war er viele Jahre als Journalist für zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen in Österreich und Deutschland tätig. 2010 übersiedelte er der Liebe wegen nach Villach. Die Liebe ist gegangen, er ist geblieben.

Ab 2015 gestaltete er Literaturlesungen in ganz Kärnten. Einige seiner Texte aus der druckfrischen Sammlung waren bereits sehr erfolgreich bei diesen Lesungen zu hören. Seit 2016 ist der Autor Mitglied der Faschingsgilde Maria Gail. Außerdem stand er in Wien, Villach, Spittal, Klagenfurt und im Rosental bei unterschiedlichen Produktionen auf der Theaterbühne.