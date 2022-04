Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser nahm heute eine großzügige Spende des Lions Club Villach und der EMV Stadtkapelle Villach in Form von Erste-Hilfe-Paketen entgegen.

VILLACGH. Im Rahmen zweier Benefizkonzerte in der Evangelischen Kirche konnten die EMV Stadtkapelle Villach und der Lions Club Villach eine große Summe an Spendengeldern lukrieren. Das Geld wurde in insgesamt 50 Erste-Hilfe-Pakete investiert. Die Kunden der Team Santé Obere Apotheke waren ebenfalls sehr spendenfreudig, deswegen konnte Apothekenchef Klaus Schirmer heute, Montag, insgesamt 80 Erste-Hilfe-Pakete an Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser übergeben. Mit dem nächsten Transport aus Villach werden auch die Erste-Hilfe-Pakete in die Ukraine gebracht.

Dank gilt den Spendern

“Ich darf mich ganz herzlich bei allen bedanken, die gespendet haben. Das Team unserer Hauptfeuerwache wird dafür Sorge tragen, dass die Pakete auch da ankommen, wo sie so dringend benötigt werden“, sagte Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser bei der Übergabe. “Mein Dank gilt auch der EMV Stadtkapelle mit Obmann Martin Brandstätter, dem Lions Club mit Präsident Thomas Santler und der Team Santé Oberen Apotheke mit Klaus Schirmer.“