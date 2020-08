SCHIEFLING. Da staunte das Mädchen sicher nicht schlecht. Und zwar ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Montag, am 10. August. Eine 37-jährige Frau meldete sich bei der Polizei, dass ihre Tochter offensichtlich gerade eine Handgranate aus dem Wörthersee getaucht hatte. Und zwar unglaubliche drei Meter vom Ufer entfernt in der Gemeinde Schiefling. Die Familie legte das Fundstück daraufhin auf dem Waldboden des öffentlichen Seezuganges ab. Zurzeit befanden sich keine weiteren Menschen in der Nähe.

Ein "Deutsches Ei"



Von der zuständigen Polizeistreife wurde nach Begutachtung des Fundgegenstandes vor Ort das sprengkundige Organ informiert und bis zu dessen Eintreffen der Seezugang gesperrt. Es handelte sich bei dem Kriegsrelikt um ein „Deutsches Ei“, welches noch ungezündet war. Der Fundgegenstand wurde vom SKO sichergestellt und mitgenommen.