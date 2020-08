In landschaftlich reizvoller Umgebung präsentiert sich der Technologiepark in St. Magdalen als Innovations- und Denkschmiede.

Damit nicht genug, denn der Ortsteil St. Magdalen kann mit einer ganz besonderen Mischung von Lebens- und Arbeitsraum aufwarten. Einst gaben die rauchenden Schornsteine der Zellstofffabrik den Ton an. Nun rauchen die Köpfe all derer die sich in Technologiepark und Fachhochschule mit Lehre, Forschung und Innovation beschäftigen. So nimmt es auch nicht Wunder, dass sich hier auch die Wirtschaftskammer Zweigstelle Villach angesiedelt hat. Längst hat diese Denkschmiede internationalen Ruf und nicht zuletzt die zahlreichen Studentinnen und Studenten sorgen für internationales Flair. Die Qualität in Lehre und Forschung ist unbestritten.

Lehr- statt Zellstoff

Seit 2005 befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des Zellstoffwerkes der Technologiepark Villach mit den vier signifikanten Bürotürmen und umfasst die Fachhochschule, Büros und Gastronomie. Daneben sorgen das KELAG Fernheizkraftwerk, das Hauptverteilungszentrum der Post für Kärnten und die Papyrus-Papierverarbeitung für reichlich Arbeitsplätze.

Gute Erreichbarkeit

Unbestritten aber auch ist die hohe Lebensqualität zwischen Silbersee und Drau. Die leichte Erreichbarkeit des Stadtzentrums mittels gut ausgebauter Radwege oder entsprechender Infrastruktur im öffentlichen Verkehr prägt das Geschehen.

Die Seen

Ist der Silbersee inzwischen zum beliebten Badestrand der Region geworden, bleibt es jedoch nicht nur bei diesem. Der Namensgebende Magdalenensee weist immerhin eine Fläche von rund 14 Hektar aus. Ziegelteich, Fleetsee, Grünsee, sowie der Silberne See ergänzen das binnenwässrige Angebot. Hier ist jedoch vorwiegend Naturschutzgebiet angesagt, was jegliche Wanderung im Gebiet umso reizvoller macht. Reizvoll auch die sportlichen Möglichkeiten bis hin zum Fitness Studio in der Magdalenerstrasse.

Seebach



Mit zahlreichen heimischen und internationalen Großbetrieben, sowie einer Kaserne bildet der Ortsteil Seebach sozusagen den Übergang nach St. Magdalen. Einen wichtigen Stellenwert für die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler nimmt der Bahnhof Seebach ein. Für Fischereibegeisterte ist der Seebach im Bereich der Draumündung ein beliebtes, weil gut bestücktes Revier.

Lebensfreude

Wie hoch die Lebensqualität in Magdalen und Seebach ist beweisen nicht zuletzt die zahlreichen Neubauten, die sich bis St. Ulrich erstrecken. Damit erklärt sich auch das recht eifrige Gesellschaftsleben welches von den Feuerwehren St. Ulrich und Magdalen unterstützt wird. Eine wichtige Rolle spielt obendrein der Fußballclub SC Magdalen mit sieben Mannschaften und rund 160 Spielern. Beim Sportplatz des SC Magdalen steht außerdem das Volkshaus und bietet Platz für die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Zu Kindergarten und Volksschule haben die Kinder auch nicht weit.

Einkehrschwung

Gastronomisch lässt sich als Radfahrer, Wanderer oder natürlich auch mit dem Automobil so manches köstliche Schmankerl vom Gasthof bis zur Buschenschank entdecken. Eines steht jedenfalls fest, in Seebach und St. Magdalen kommt sicher keine Langweile auf.