FINKENSTEIN. Die Finkensteinerin Amelie Pirker vom Askö Villach Nordic Team mauserte sich in der Saison 2020/21 zur Medaillenhamsterin bei Österreichischen Langlauf- und Biathlonmeisterschaften. Die 11-jährige konnte sich bei ihren ersten Schüler- und Jugendmeisterschaften in der Villacher Alpenarena über den 2. Platz im Sprint und 3. Platz im Einzelrennen freuen. Für Amelie waren es die ersten Medaillen in ihrer noch jungen Sportkarriere.

Medaillen-Reigen ging weiter



Dem nicht genug, nahm sie dann auch bei den Österreichischen Schülermeisterschaften im Biathlon in St. Jakob im Rosental teil und konnte sich in der Staffel mit dem Team Kärnten I die Bronzemedaille sichern. Ende Feber gab es als Draufgabe dann noch eine Goldmedaille im Biathlon-Einzelbewerb in Windischgarsten (OÖ). In einer außergewöhnlichen Langlaufsaison wie dieser, sind diese Erfolge ein gewaltiger Antrieb für die noch junge ASKÖ Athletin aus Finkenstein.