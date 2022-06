Die Militärmusik Kärnten und Tirol spielen am Freitag, 24. Juni ein Großkonzert am Rathausplatz in Villach. Der Eintritt ist frei.

VILLACH. Zur Vorstimmung auf das Galakonzert der Militärmusik Kärnten am 8. Juli im Klagenfurter Konzerthaus hat sich die Kärntner Musik etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Großkonzert gemeinsam mit der Militärmusik Tirol am Rathausplatz in Villach. Beginn am Freitag ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter wird das Konzert jedoch abgesagt.