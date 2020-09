Musik, Tanz und Gesang vom Feinsten – die Musicalschule Villach feiert heuer 20-Jahr-Jubiläum. Eine fulminante Aufführung erfolgt 2021. Bühnenluft-Schnuppern ist am 18. September kostenlos möglich.

VILLACH. Die Musicalschule Villach bietet eine optimale Abwechslung zum Berufsalltag, um sich selbst zu verwirklichen und neue Seiten und Talente an sich zu entdecken. Seit 20 Jahren bekommen alle Musicalinteressierten, von sechs bis 66 Jahren, grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Schauspiel, Gesang und Tanz vermittelt. "Höhepunkt eines jeden Schuljahres ist die Musicalgala im Congress Center Villach", sagt Leiterin Judith Schusser-Ortner. Der Termin steht bereits fest: 20. Juni 2021. "Bei dieser Jubiläumsfeier wird es auch Auftritte und Shownummern von ehemaligen Schülern geben", informiert Schusser-Ortner. Viele von ihnen stehen inzwischen schon als professionelle Musicaldarsteller auf der Bühne.

Institution für Bühne & Film

Gegründet wurde die Musicalschule 2001 von Schusser-Ortner und ihrer damaligen Kollegin Brigitte West: "Wir wollten in Villach eine Institution aufbauen, in der alle Musicalfans einen fundierten Unterricht in Gesang, Tanz und Schauspiel erhalten." Groß und durchaus positiv war dann die Überraschung – die meisten Schüler nehmen über viele Jahre am Unterricht teil.

Start ins neue Schuljahr

Das neue Jubiläums-Schuljahr startet mit einem Schnuppertermin am Freitag, 18. September. Die Ausbildung ist nicht nur wichtiges Standbein fürs "Musical", auch eine persönliche Weiterentwicklung und ein starkes Selbstbewusstsein sind Ziele. Die Corona-Zeit war für Tanzschulen ein herber Schlag, trotzdem will man unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen wieder mit vollem Schwung starten.

Top-Erfolge

Große Erfolge konnte die Musicalschule in den letzten zwei Jahrzehnten bei vielen nationalen und internationalen Wettbewerben erzielen – Stockerlplätze inklusive. "Wunderschön ist die Rückmeldung der Zuseher, am Ende jeden Jahres nach der großen Gala", erzählt die Leiterin.

"Viele Darbietungen, die für das letzte Jahr geplant waren und nicht gezeigt werden konnten, wollen wir in diesem Jahr zeigen", so Schusser-Ortner, "wir hoffen, dass wir wieder interessante Akzente setzen können und begeistere Neueinsteiger haben werden."

Zur Sache:

Die Musicalschule Villach startet ins 20. Jubiläumsjahr

Leiterin: Judith Schusser-Ortner

Unterricht: Gesang, Tanz, Schauspiel

Gratis Schnuppern: 18. September, 17 Uhr

Anmeldung für das neue Schuljahr: 25. September, 17 Uhr

Infos: musicalschule-villach.at