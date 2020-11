Eine Wackelplatte, Slacklines, ein Orientierungswald sowie Bänke und ein Tisch zum Ausruhen. Ein Motorikpark soll hier entstehen, Kostenpunkt 20.000 euro. Nun hofft man auch Spenden.



VILLACH. Ein neuer Motorikpark soll entstehen, bei Fellach-Teufelsgraben ist ein Stationenpark geplant, im Vordergrund steht die naturnahe Errichtung. Als Initiatorin fungiert Stadträtin Katharina Spanring.

Statt der Kneippwiese



Die Villacher Stadträtin erläutert: "Viele Familien und Generationen auf der Fellach und in den Oberdörfern fanden es sehr schade als sie hörten dass es die Kneippwiese nicht mehr geben sollte und regten an, hier wieder etwas zu errichten." Infolgedessen hätten viele Gespräche stattgefunden, die einige Überlegungen anregten, wie Spanring erzählt. Gemeinsam mit Richard Paulik und Bernd Lieber entstand schließlich die Idee eines Konditions-, Koordinations- und Motorikbereiches für alle Generationen. Um dieses Projekt umsetzen zu können wurde der Ortsverschönerungsverein Fellach-Oberdörfer gegründet.

Im Zusammenspiel mit der Natur



Auch ein passendes Areal wurde bereits ausgemacht. Errichtet werden sollen einzelne Stationen, wie eine Hüpfpflöcke, eine Wackelplatte, verschiedene Slacklines, ein Orientierungswald sowie Balancierhölzer. Dazu soll es zwei Holzliegen geben, welche zwischen den Bäumen befestigt werden sowie acht Bänke – teilweise am Wasser – und ein Tisch zu Erholungszwecken. Die Stationen werden weitestgehend aus natürlichen Materialien und heimischem Holz hergestellt, die vorhandenen Bäume sollen in das Projekt mit eingebunden werden. Bei dem Projekt sollen keine Fundamentierungsarbeiten notwendig sein und damit keine Beschädigungen, wie an den Wurzeln der Bäume, stattfinden. Im Vordergrund, so Spanring, stehen die Bedürfnisse der Natur, sprich Sauberkeit, Ordnung, Ruhe und Respekt vor der Faune und Flora. Der Verein ist daher in weiterer Folge auch für die Pflege, Wartung und Erhaltung dessen zuständig. "Für uns steht die Fitness aller Generationen im Vordergrund und diese in der Natur, ohne Anreise mit dem Auto, ausüben zu können. Daher ist es auch wichtig, dass sich die Stationen natürlich in das Waldgrundstück einfügen und dass alle Nutzer auf die Sauberkeit und ein respektvolles Miteinander achten", so Vereinsmitglied Katharina Spanring.​

Realisierung im Frühjahr



Die Bezirksjägerschaft sowie alle nötigen Behörden wurden im Vorfeld mit eingebunden.

Sobald die Genehmigung der Behörde vorhanden ist, soll das Projekt "Motorikpark" im Frühjahr umgesetzt werden.

Kosten soll der Motorikpark rund 20.000 Euro, rund die Hälfte wird von Landesrat Martin Gruber über den Kleinprojektefond gefördert, wie Initiatorin Katharina Spanring erläutert. Der Verein ist nun auf der Suche nach Unterstützern und hofft auf Spenden aus der Nachbarschaft.​

Hoffen auf Unterstützer



Vereinsobmann Bernd Lieber: "Wir sind Landesrat Gruber für die Unterstützung über den Kleinprojektefond dankbar. Wir freuen uns darauf, dass künftig alle Generationen den Motorikpark zum Spielen und zur körperlichen Ertüchtigung​ nutzen können und hoffen nun auf Unterstützung aus der Nachbarschaft, um das Projekt gemeinsam realisieren zu können."