Tourismusverband Villach und Kärnten Werbung investierten über ein EU-gefördertes Interreg-Projekt in neue, hochwertige 360-Grad-Fernrohre. Die wichtigsten Gipfel und der Verlauf des Alpe-Adria-Trails werden direkt im Sehfeld beschrieben.

FAAKER SEE. Das neue, hochwertige Erlebnisfernrohr eröffnet den Betrachter*innen Aussicht mit Mehrwert. Wie hoch ist der Gipfel? Wie heißt dieser Ort? Welche Region erkenne ich am Horizont? Alle diese Fragen werden mit einem Blick durchs Fernglas beantwortet. Darüber hinaus zaubert das „weiße Ei“ den landschaftlichen Verlauf des Alpe-Adria-Trails direkt vor die Linse.

Gratis benutzbar

Der Münzeinwurf gehört der Vergangenheit an. „Das neue Aussichtsfernrohr, das präzise zum jeweiligen Panoramapunkt die gewünschte Information liefert, stellen wir Besuchern des Egger kostenfrei zur Verfügung“, betont Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach.

Auf der Gerlitzen Alpe und beim Baumgartnerhof in den Karawanken wurden von den Nachbar-Verbänden Gerlitzen Alpe – Ossiacher See und Finkenstein am Faaker See ebenfalls so genannte Viscope-Fernrohre installiert.