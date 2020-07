Den fast wolkenlosen Abendhimmel, im graublauem Licht

überzieht die sinkende Sonne im Westen -

urplötzlich in eine sanfte Röte;

in ein strahlendes, helles, flammendrot getränktes Licht -

als wenn der Himmel in purpurroten Tönen in Flammen steht...

berührend - wundervoll - und schaurig schön!

Ihrem Betrachter wechselt die Sonne sich

in eine helle, silberfarbige Scheibe;

sie hat jetzt vollendet ihren Lauf

und wird lautlos, sinkend untergehen.

Die Welt um mich herum scheint andachtsvoll still zu stehen.

Die Vögel in den Zweigen stimmen an ihr Abendlied -

sie lieben die friedsamen Geräusche des abenteuerlichen Dorfes,

wenn es geht zur Ruhe - denn dann verstummen auch sie!

Ein Schauspiel, wie man es nicht tagtäglich beobachten kann!

Bevor die Sonne im Westen glutrot versinkt

sie ihre letzte strahlende Leuchtkraft - von malerischer Röte

in der atmosphärischen Luftspiegelung voll zur Geltung bringt.

Ein faszinierender, überwältigender Anblick -

der auch wehmütig stimmt,

in der stimmungsvollen Abenddämmerung!

Wünsche euch allen noch einen friedvollen Abend;

mit lieben Grüßen Hildegard Stauder