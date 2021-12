Höhere Förderung für JUNO Villach beschlossen „Notfall-Stelle“ für Jugendliche von zwölf bis 21 Jahren durch Corona stark beansprucht – JUNO bietet nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch gezielte Betreuung und Krisenhilfe.

VILLACH. Eine „Notfall-Stelle“ für Jugendliche von zwölf bis 21 Jahren – das ist die JUNO Villach. „Sie bietet Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen Obhut, aber auch eine gezielte Betreuung, um aus der Krise wieder herauszufinden“, betonte heute, Dienstag, Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Im ersten Coronajahr 2020 habe man gesehen, dass die Zahl hilfesuchender Jugendlicher steige: „Daher wurde bei der heutigen Regierungssitzung eine Erhöhung der Landesförderung um 4,2 Prozent auf rund 408.000 Euro beschlossen“, so Prettner. Im Jahr 2020 gab es 937 Übernachtungen sowie 2.066 Kontakte in der Anlaufstelle. Das Team setzt sich aus sechs Vollzeitkräften zusammen.

Professionelle Jugendarbeit

„Geboten wird den Jugendlichen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern professionelle Beziehungs- und Motivationsarbeit, Krisenintervention, gezielte Gesprächsführung und Mediation“, erklärte Prettner. Geöffnet ist die Notschlafstelle täglich von 18 Uhr bis neun Uhr. Zusätzlich werden täglich (auch am Wochenende) von 18 bis 22 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von neun bis 16 Uhr Einzelfallhilfen für die Jugendlichen der Notschlafstelle angeboten. „Die Kinder und Jugendlichen, die hier Unterstützung suchen, sind im höchsten Grade hilfsbedürftig. Sie tragen einen Rucksack an Schicksalen mit sich, manche sind suchtgefährdet und gehören Risikogruppen an. Die JUNO-Fachkräfte leisten hervorragende Arbeit“, dankte die Sozialreferentin dem engagierten Team.

Auch in Klagenfurt gibt es eine JUNO, die jungen Menschen einen Schlafplatz, Unterstützungsmaßnahmen und Krisenintervention bietet. Diese wird aktuell mit 336.000 Euro Landesförderung unterstützt.