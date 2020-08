Jede Seele muss gesunden, wenn sie reine Schönheit trinkt.

Sag, hast du das nie empfunden, abends wenn die Sonne sinkt?

Kannst du etwas Schöneres denken, als des Sonnentags Verglühn;

wenn sich Rosenschleier senkend, segnend auf der Menschheit Müh'n?

Sahst du nie auf seiner Reise das verlorene Wolkenboot?

Jeden Abend schwimmt es leise durch das letzte Sonnenrot!

Sieh, das Boot trägt unsere Träume - jeden unerfüllten Traum;

jedes Leid und jedes Sehnen durch der Schönheit lichten Raum.

Durch des Abends heil'ge Gluten fährt es hin am Firmament;

bis es in den Sonnenfluten still mit seiner Last verbrennt.

Carl Wolff (1884 - 1938) deutscher Schriftsteller