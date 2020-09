5. September, ein herrlicher Morgen.

Mit dem Auto fuhr ich nach Afritz/Verditz. Beim Parkplatz am Lärchenboden startete ich die Tour. Durch den Wald geht es in ca. 1:45 hinauf zum Schwarzsee.

Nach weiteren 45 min. erreicht man den Palnock, hier hat man einen herrlichen Blick auf den Millstätter See.

Am Rückweg ist eine Rast bei der Schwarzseehütte Pflicht. Fam. Pirker verwöhnt mit wunderbaren heimischen Schmankerln.

Gestärkt geht es dann in etwa 1 Stunde zurück zum Parkplatz.

Eine tolle Wanderung im Herzen Kärntens.