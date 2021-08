Viele ungläubige Blicke am Donnerstagabend in der Villacher Innenstadt. Ein Moped-Fahrer hatte es ganz besonders eilig und vor allem keinerlei Lust anzuhalten. Eine Verfolgungsjagd besonderer Güte war die Folge.

VILLACH. Gegen 20.30 Uhr am Donnerstag ertönten in der Villacher Innenstadt Polizeisirenen. Kurz darauf hörte man einen laut aufjaulenden Moped-Motor. Passanten an der Ecke Nikolaigasse/Bahnhostraße drehten verdutzt ihre Köpfe in Richtung Nikolaigasse. Ein Moped-Fahrer fuhr dort mit Vollgas einer Polzeistreife davon, bog waghalsig in die Bahnhofstraße ein, eher er von dort wiederum in die Klagenfurter Straße einbog und seine Flucht fortsetzte. Passanten eines Lokals, die am Beginn der Klagenfurter Straße am Gehsteig standen, konnten es nicht glauben. "Was ist denn mit dem? Das kannst doch nicht bringen?" Eine zweite Streife schaltete sich in die Verfolgung ein, fuhr vom Hauptplatz kommend dem ersten Polizeiauto sowie dem Moped-Lenker nach. Das kurze Video anbei, zeigt dieses zweite Polizeiauto mit hoher Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße.

Lenker entkam (vorerst)

Die Draustädter WOCHE fragte am Freitag beim Villacher Stadtpolizeikommando nach. Dort wurde der Vorfall bestätigt. Ein Mopedfahrer habe sich der Anhaltung widersetzt und sei geflüchtet. Während der Flucht wurden - wenig überraschend - massive Verwaltungsübertretungen begangen. Der Lenker entkam. Das Moped wurde im Laufe einer Fahndung am Gelände des LKH Villach sichergestellt. Samt Nummerntafel. "Die wurde dem Zulassungsbesitzer jetzt abgenommen", so ein Polizist. Ob der Zulassungsbesitzer auch der Fahrer war, war zunächst nicht bekannt.

Mehrere Verfolgungen

Ein Einzelfall sei eine solche Verfolgungsjagd laut Stadtpolizeikommando nicht. Im heurigen Winter gab es unter anderem eine ähnliche Verfolgung eines Mopeds in Villach. Auch damals entkam der Lenker.