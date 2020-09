Anzeige

VILLACH. Eine Stadt mit besonderem Flair – ob Gastronomie, Shopping oder die unzähligen angebotenen Dienstleistungen, die Innenstadt ist erfüllt mit Leben. Historische Mauern und Statuen erinnern an frühere Zeiten und können zum Beispiel noch genauer bei einer der beliebten Themenstadtführungen erkundet werden. Dazu noch die Lage direkt an der Drau – all das macht Villach zu einer attraktiven und beliebten Stadt zum Leben und Genießen.