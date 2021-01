Die Stadt Villach geht neue Wege in puncto Kommunikation, neu ist auch die Zusammenarbeit mit einer Influencerin. Sie wirbt für Villach. Die Inhalte bestimmt sie selbst.



VILLACH. Einen "Testballon" nennt die Stadt Villach die noch junge Zusammenarbeit mit Influencerin Katharina Preissler alias "Jummymum". Sechs Videos und Beiträge produzierte sie bisher. Für die Inhalte ist sie laut ihren Aussagen "selbst verantwortlich". Die Kooperation ist vorerst auf Dezember und Jänner ausgelegt.

Die Gage: ein Geheimnis



Wie viel die Villacher Influencerin für die Zusammenarbeit mit der Stadt erhält, wird nicht kommuniziert. Nur so viel: Es sei ein neuer Weg in die Kommunikation zu gehen, wie es eben "viele Städte und Regionen" derzeit täten, sagt Pressesprecher Wolfgang Kofler.

So wäre dies auch weithin nicht die einzige Bemühung, welche die Stadt in jüngerer Vergangenheit unternommen hätte. Auch die Video-Aktivitäten wären stark ausgebaut worden, erzählt Kofler. Eines der selbstproduzierten Videos aus dem Sommer wurde knapp 145.000 Mal angesehen, "das erfolgreichste Selfmade-Video einer Stadt in Österreich", heißt es.

Weitere Kooperationen



Auch in Zukunft wolle man neue Wege gehen, "Kooperationen mit Influencerinnen sind eine weitere Möglichkeit für moderne Kommunikation (...). Solche Kooperationen können geeignet sein, um jüngere Menschen besser zu erreichen als mit klassischen Medien", sagt Kofler. Zudem passe der "digitale Ansatz sehr gut zum modernen Leitbild der Stadt Villach".