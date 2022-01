Auch in Villach schneite es heute stundenlang - das Problem war und ist dabei jedoch weniger die Menge, sondern die Konsistenz des Niederschlags. Der nasse und schwere Schnee sorgt in der Draustadt für massive Probleme.

VILLACH. Der extrem nasse und dadurch schwere Neuschnee sorgt aktuell für unzählige Einsätze der verfügbaren Feuerwehren in Villach. So müssen unter anderem Straßen und Wege von herabgefallenen Ästen befreut werden. Es kommt einem so vor, als würde man durchgehend irgendwo etwas knirrschen hören.

Achtung: Stadt sperrt alle Parks und Friedhöfe



Die Verantwortlichen der Stad Villach entschlossen sich daher vor kurzem, sämtliche Parks und Friedhöfe im gesamten Stadtgebiet vorsorglich zu sperren. Entwarnung wird erst gegeben, sobald sich die Situation entspannt hat.



Baldachin am Eislaufplatz muss vom Schnee befreit werden

Sogar der viel bewunderte Baldachin über dem Eislaufplatz am Rathausplatz muss vorsorglich vom Neuschnee befreit werden. Die Stadt teil mit, dass zwar einige Elektronikkabel in Mitleidenschaft gezogen wurden, die tragfähigen Seile jedoch nicht betroffen sind.

Albel appelliert an Bevölkerung

Bürgermeister Günther Albel meldete sich kurz vor Mitternacht noch zu Wort und appellierte an die Bevölkerung: „Bitte bleibt zu Hause und lasst eure Autos, wenn möglich, stehen! In den Morgenstunden sollte sich die Situation entspannen!“