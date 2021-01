Stadt Villach verteilt 20.000 FFP2-Masken

Die Stadt Villach hat 20.000 FFP2-Masken angekauft und wird diese ab dem kommenden Mittwoch an Villacher, die 65 Jahre oder älter sind, abgeben. Pro Person werden zwei Masken abgegeben. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Als Verteilstelle werden das Stadtmarketing am Hans-Gasser-Platz und, ein paar Tage später, die sogenannte Freiluft-Wahlkabine am Standesamtsplatz fungieren. Dort kann man ab 1. Feber seine Wahlkarte für die Gemeinderats- und Bürger-meisterwahlen am 28. Feber abholen und auch gleich wählen, ohne ein Gebäude betreten zu müssen. Mit den Wahlkarten werden auch die Masken ausgegeben. „Es ist uns wichtig, die Villacher mit einer Grundausstattung an wirksamen Masken zu versorgen“, sagt Bürgermeister Günther Albel im Namen der Stadtregierung. „Dabei sind FFP2-Masken ein wichtiger Teil für mehr Sicherheit in der Pandemie“, sagt Stadtrat Erwin Baumann.